Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSüleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı
GeriTelevizyon Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
11.09.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde 83 yaşında vefat etti. Ünlü ismin vefat haberinin ardından, kim olduğu, kariyeri ve rol aldığı filmler merak konusu oldu. Peki, Süleyman Turan kimdir?

Sinema ve sanat camiasının önemli isimlerinden, onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sinema camiasını yasa boğdu. İşte, Süleyman Turan hakkında merak edilenler...

Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta ismi 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.

Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı.

Bir dönem dergi ressamı olarak da çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayımlandı.

Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Erol Abi'mize kan aranıyor!'
Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşattı!
Gözyaşlarını tutamadılar
Cahil insanlar değiliz, böyle bir durum olamaz!