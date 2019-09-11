Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan hangi filmlerde rol aldı
Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde 83 yaşında vefat etti. Ünlü ismin vefat haberinin ardından, kim olduğu, kariyeri ve rol aldığı filmler merak konusu oldu. Peki, Süleyman Turan kimdir?
Sinema ve sanat camiasının önemli isimlerinden, onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sinema camiasını yasa boğdu. İşte, Süleyman Turan hakkında merak edilenler...
Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta ismi 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.
Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı.
Bir dönem dergi ressamı olarak da çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayımlandı.
Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.
Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.
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