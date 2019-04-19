Şükriye Tutkun kimdir? Şükriye Tutkun’un hayatına ilişkin bilgiler
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun, gözlerden uzak bir yaşam sürse de konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Şükriye Tutkun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynamıştı. İşte, Şükriye Tutkun’un hayatına ilişkin bilgiler
Gürcü kökenli Artvinli bir aileden gelen Şükriye Tutkun, 19 Eylül 1965 tarihinde Kocaeli’nde dünyaya geldi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü mezun oldu. Sanatçı, Afşar Timuçin’den estetik ve felsefe, Filiz Ali’den Opera Tarihi, Cenan Akın'dan armoni, İlteriş Sun'dan solfej, Yekta Kara'dan sahne dersleri aldı. Etnomüzikolog Tugay Başar ile çocuk yuvalarında müzik öğretmenliği ile ilgili çalışmalar yaptı.
Konservatuvarda okuduğu yıllarda değişik zamanlarda TRT Gençlik Korosu, İstanbul Operası Gençlik Korosu, St. Antoine Kilisesi Korosu’nda soprano olarak görev alan Şükriye Tutkun, Muammer Ketencoğlu, Zülfü Livaneli, Fahir Atakoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Ali Osman Erbaşı gibi sanatçılarla çalıştı. Pilastip Show'da eski başbakanlardan Tansu Çiller karakterini seslendiren sanatçı çizgi ve dizi filmde, ayrıca reklam filmlerinde seslendirmeler yaptı. Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Sultan Gelin Müzikali'nde başrolde oynadı. TRT Okul'da Hayata Tutunanlar isimli programın sunuculuğunu üstlendi.
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