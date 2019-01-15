Suç örgütüyle savaş başlıyor

SERKAN ÇAYOĞLU

BU BİR İNTİKAM HİKAYESİ

◊ Yeni diziniz “Halka” hayırlı olsun. Merak uyandıran tanıtımlar izledik, hikâyeyi biraz sizden dinleyelim...

- “Halka”, Kaan ve Cihangir’in, yani bambaşka yerlerden gelip eski defterlerin ve kirli davaların hesabını soran iki genç adamın hikayesini konu alıyor. Bir intikam hikayesi de denebilir. “Halka” adı, üç halka sembollü bir suç örgütünden geliyor.



◊ Bu işin benzer aksiyon dizilerinden farkı ne?

- En büyük farkı, klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu bir hikaye bu...



◊ Projeye dahil olma sürecinizi de anlatır mısınız?

- Hikayesini ilk okuduğumda “Halka”nın senaryosu henüz yazım aşamasındaydı. Yani epey eskiyim bu projede diyebilirim. Son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran proje oldu diyebilirim.



◊ Siz dizinin Cihangir’isiniz. Nasıl biri bu Cihangir?

- Mafyanın, paranın ve entrikanın konuştuğu kirli bir dünyanın içine doğup büyümüş. Ailesinin yürüttüğü legal ve illegal işlerin başında. Eline geçen bir DVD sonucunda hayatı değişiyor, geçmişini sorguluyor ve çevresinde olan biteni çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda uykusuzluk sorunuyla savaşıyor.



◊ Var mı onunla benzer yanlarınız?

- İkimiz de gizem sevmiyoruz, netiz. Hayat şartlarımız, yetiştirilme tarzımız, büyüdüğümüz ortamlar çok farklı olsa da hayata bakış açımız benzer.



GÜÇLÜ GÖRÜNMEK DEĞİL GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORUM

◊ Çok güçlü bir oyuncu kadrosu var “Halka”nın; genç ve başarılı oyuncularla ustalar bir arada. O konuda neler söylemek istersiniz?

- Çok doğru bir cast seçimi olduğunu düşünüyorum. Her projede hikayeden sonra bence en önemli şey oyuncu kadrosunun inandırıcılığı. Her sette olduğu gibi burada da farklı tecrübeler edinmek istiyorum. Usta isimlerle çalışmaktan dolayı şanslıyım tabii.



◊ Aksiyon sahneleri için özel bir hazırlık süreci geçirmeniz gerekti mi?

- Aksiyon sahnelerinde oyuncudan ziyade çekim ve kamera açıları belirleyici oluyor. Biz tabii en iyi şekilde hazırlanıyoruz sahnelerimize. Bir önceki işimin aksiyon olması büyük avantaj tabii.



◊ Son dönemde hayli kilo vermişsiniz. Rol gereği bir değişim mi bu?

- Özel hayatta tercihim genelde fit olmak... Ama rolümün de etkisi var. Oynadığım karakterlere göre fiziksel değişimi seviyorum.



◊ Spor hayatınızda ne kadar yer tutuyor?

- Spor, hayatımın bir parçası. Yapmayınca kendimi kötü hissediyorum. Ama ağırlık kaldırmaktansa kondisyonumu zorlamayı tercih ediyorum. Güçlü görünmek değil güçlü olmak benim tercihim.



◊ Son olarak bu akşam Halka ile tanışacak seyirciye neler söylemek istersiniz?

- Dikkatinizi vermeniz gereken bir dizi olacak. Çayları önceden demleyin ki önemli bir anı kaçırmayın (gülüyor).

KAAN YILDIRIM



AKSİYONU BOL BİR POLİSİYE

◊ Yeni diziniz “Halka” hayırlı olsun. Heyecanlı mısınız?

- Her projenin başlangıcı çok heyecanlıdır. Kendinizi yeni bir dünyanın, yeni bir ekibin içinde ilk kez izlersiniz, oynadığınız karakteri ilk defa gördüğünüz andır. Biz de seyirciyle birlikte ilk kez izleyeceğiz diziyi. Yani heyecanımız ortak.

◊ “Halka”da seyirciyi neler bekliyor?

- Halka gizli bir suç örgütü. Kendine özgü bir yönetim şekli olan, kendi içinde hiyerarşiye sahip bir oluşum. Kaan ve Cihangir de aslında bilmeseler de Halka’nın kucağına doğmuşlar. 25 sene önce gerçekleşen ve kapandığı sanılan bir cinayetin, Kaan ve Cihangir üzerinden bir kez daha açılmak istenmesi ile başlıyor hikaye. Bu iki adam bambaşka geçmişlere sahip olsalar da yan yana durarak, inat ve öfkeyle Halka ile savaşıyorlar. Daha fazla detay verirsem spoiler olur, kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Aksiyonu bol, düşündüren ve soru sorduran bir polisiye hikayesi “Halka”.

◊ Rolü kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?

- Ben bir işe “evet” derken önce kendime tutunacak güçlü bir sebep bulurum. Bu bazen senaryo olur, bazen oynayacağım karakterin özellikleri, bazen işin bütün dünyasını kuracak yönetmene güvenmek... Bunların hepsinin içine sineceği projeler zor denk gelir. “Halka”da senaryo, “Kaan” karakteri, yönetmenimiz, oyuncu kadrosu ve diğer unsurlar o kadar içime sindi ki tereddüt etmeden projeye dahil oldum. Yapımcımız Es Film’in samimi yaklaşımının da etkili olduğunu söylemezsem eksik olur.



TEK BENZER YÖNÜMÜZ İSMİMİZ



◊ Kendi adınızı taşıyan bir karaktere hayat vereceksiniz. Kaan Yıldırım, “Halka”nın Kaan’ını nasıl anlatır?

- Kendi halinde, keyfine düşkün, dışa dönük biri. Babasını kaybetmiş, annesiyle kendi dünyasında yaşıyor. Beklenmeyen zamanlarda beklenmeyen tepkiler vermekte uzman, zeki biri.



◊ Kendinize yakın gördüğünüz yanları var mı Kaan’ın?

- Sadece ismi (gülüyor).



◊ Tanıtımlardan gördüğümüz kadarıyla aksiyonu yüksek bir iş. Aksiyon sahneleri mi yoksa duygu yoğunluğu fazla sahneler mi sizi daha içine çekiyor?

- Bir önceki projemde duygu yoğunluğu çok yüksek bir karakter oynadım. O yüzden bu sıralar aksiyon çekmek bana çok keyif veriyor.