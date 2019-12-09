Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'deki 60 bin TL değerindeki soru merak konusu oldu. Yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen sorunun yanıtını arayanlar internette araştırma yapıyor. Büyük para ödülüne sahip soru şu şekildeydi; Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır? İşte, o sorunun yanıtı...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın yeni bölümü pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. 60 bin TL'lik soruya kadar gelen bir yarışmacıya sorulan soru sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır? İşte, 60 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.
SORU:
Şu an Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır?
A: 2
B: 4
C: 6
D: 8
Doğru cevap: C 6
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