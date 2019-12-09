ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın yeni bölümü pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. 60 bin TL'lik soruya kadar gelen bir yarışmacıya sorulan soru sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Şu anda, Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır? İşte, 60 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.

SORU:

Şu an Dünya atmosferinin dışında, uzayda toplam kaç insan vardır?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: C 6