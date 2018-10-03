Star Tv yayın akışı değişti mi? Bugün hangi programlar var?
Star Tv, yayın akışındaki değişiklikle gündeme geldi. Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun’un başrollerini paylaştığı Nefes Nefese’nin yayın günü değişti. Peki, Star Tv yayın akışında bugün hangi programlar var?
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte bazı kanallar yayın akışında değişikliğe gitti, bunlardan biri de Star Tv oldu. Yaz sezonunda başlayan Erkenci Kuş dizisini salı günlerinden cumartesiye çeken Star Tv, çarşamba günleri ekrana gelen Nefes Nefese’nin yayın gününü değiştirdi. Peki, Star Tv’de bugün hangi programlar bulunuyor?
STAR TV YAYIN AKIŞI
Söz
Saat: 00:15 - 03:00 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'da yaşanan bir terör saldırı Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatını değiştirir.
İki Aile
Saat: 03:00 - 04:45 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı köşkü satın alan Eda ve Oğuz'un yaşadığı komik olaylar ve doğan yeni bir aşk...
Fazilet Hanım ve Kızları
Saat: 04:45 - 07:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Fazilet ile kızlarının hayatı, ihtişamlı Egemen Yalısı'na girmeleriyle bir anda değişir.
Mesut Yar ile Bugün
Saat: 07:00 - 09:15 (135 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Mesut Yar, Bugün ile habere ve hayata tebessüm dolu bir bakış açısı getiriyor.
Beni Affet
Saat: 09:15 - 10:30 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...
Kiralık Aşk
Saat: 10:30 - 12:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kendi halinde yaşayan Defne'nin birdenbire değişen hayatı ve aşkın komik halleri...
Avlu
Saat: 12:30 - 15:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Deniz'i cezaevinde zorlu bir mücadele beklemektedir.
En Güzel Bölüm
Saat: 15:00 - 15:30 (30 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi dünyasından son haberler ve ekranların ünlü isimleriyle özel röportajlar...
15:30Adını Sen Koy
Adını Sen Koy
Saat: 15:30 - 17:00 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kayıplarının ardından toparlanmaya çalışan Kervancıoğlu Ailesi'nin hikayesi...
Beni Affet
Saat: 17:00 - 18:45 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ankaralı, üç çocuklu bir ailenin nesilden nesile aktarılan sırlar ve gizemlerle dolu hikayesi...
Star Haber
Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeler ekrana geliyor.
Eyvah Düşüyorum
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Düelloyu kazanan büyük ödülün sahibi oluyor.
İstanbullu Gelin
Saat: 22:00 - 01:15 (195 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Süreyya'nın mütevazi yaşamı karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile bir anda değişir.
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