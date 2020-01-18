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Televizyon
Haber Giriş: 18.01.2020 - 20:27,Son Güncelleme:/

Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi konusu ne?

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Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi konusu ne?

2016 yılında vizyonda giren ABD yapımı bilimkurgu, macera filmi Star Trek Sonsuzluk filmi televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığ Star Trek Sonsuzluk oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi konusu ne? İşte, Star Trek Sonsuzluk filmiyle ilgili detaylar.

Başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin'in oyuncuların yer aldığı "Star Trek Sonsuzluk" filminin oyuncuları ve konusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Star Trek Sonsuzluk filmi ne zaman çekildi? İşte dizinin konusu ve detaylar

Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında merak edilen detaylar internette araştırılıyor. Soruların başında dizinin yapım yılı ve oyuncu kadrosu gelirken, filmin orjinal ismi de araştırılan konular arasında. İşte Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında merak edilen soruların cevapları

Filmin Orijinal adı: Star Trek Beyond

Yönetmen: Justin Lin

Star Trek Sonsuzluk Yapım Yılı: 2016 - ABD

Türü: Bilimkurgu, Aksiyon, Macera

Star Trek Sonsuzluk Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin

Filmin Konusu: Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

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