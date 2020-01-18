Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi konusu ne?
2016 yılında vizyonda giren ABD yapımı bilimkurgu, macera filmi Star Trek Sonsuzluk filmi televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığ Star Trek Sonsuzluk oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine topluyor. Peki, Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler? Star Trek Sonsuzluk ne zaman çekildi konusu ne? İşte, Star Trek Sonsuzluk filmiyle ilgili detaylar.
Başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin'in oyuncuların yer aldığı "Star Trek Sonsuzluk" filminin oyuncuları ve konusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Star Trek Sonsuzluk filmi ne zaman çekildi? İşte dizinin konusu ve detaylar
Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında merak edilen detaylar internette araştırılıyor. Soruların başında dizinin yapım yılı ve oyuncu kadrosu gelirken, filmin orjinal ismi de araştırılan konular arasında. İşte Star Trek Sonsuzluk filmi hakkında merak edilen soruların cevapları
Filmin Orijinal adı: Star Trek Beyond
Yönetmen: Justin Lin
Star Trek Sonsuzluk Yapım Yılı: 2016 - ABD
Türü: Bilimkurgu, Aksiyon, Macera
Star Trek Sonsuzluk Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin
Filmin Konusu: Sonsuzluk’ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle