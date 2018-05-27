Söz'ün 48. bölüm 2. fragmanında Tim'in başı dertte!
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 48. bölümüne ait 2. fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Söz 48. yeni bölüm 2. fragmanında, Tim'in zor durumda olduğu görülüyor. Peki, Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz 48. bölüm fragmanlarında başka neler var?
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı ve terör örgütleriyle verilen mücadeleyi anlatan Söz dizisi 28 Mayıs Pazartesi akşamı 48. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin merak beklenen yeni bölümüne ait 1. fragmanın ardından 2. fragman da yayınlandı. İşte, Söz'ün 48. yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
SÖZ 48. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Söz disinin bu hafta yayınlanacak olan 48. yeni bölümünde, başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.
Öte yandan Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz’un elinde, Ataşe’den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe’yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar. Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman’ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?
Söz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 47. bölümünde, Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.
Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir. Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır. Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.
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