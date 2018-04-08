Söz yeni bölüm 2. fragmanına Aşık Veysel şiiri damga vurdu
Söz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Söz 41. bölüm 2. fragmanında hafız için gözyaşı döken Tim, intikam yemini ediyor. Yavuz'un duygusal konuşması herkesi derinden etkiliyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Söz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Hafız'ın şehit oluşu ardından yaşanacaklara dair önemli ipuçları veren Söz 41. bölüm 2. fragmanına gözyaşlarına boğulan Yavuz’un "Gözyaşlarınızı intikamdan sonraya saklayın!" sözleri damga vurdu. İşte Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun “Dostlar Beni Hatırlasın” şiirinin okunduğu Söz yeni bölümünden ilk görüntüler ve detaylar!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir. Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.
Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır.
Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.
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