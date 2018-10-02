Söz son bölüm sonrası 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dragan'la büyük karşılaşma
Söz son bölümü ile aksiyon ve gerilimi bir araya getirdi. Dragan'ın Berlin'de olduğunu öğrenen Yavuz, takip için Almanya'ya gitmiştir. Terör odaklarıyla toplantı için kente gele Dragan'ın aldığı bilgileri Turan'a iletmek zorunda olan Yavuz, elinden gelenin en iyisini gerçekleştirir. Söz son bölümünde diğer bir gündem ise Tim'in İvan'ı yakalama hamle olmuştur. İşte, Söz dizisinin son bölümünün ardından 54. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Söz son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı ile sorgulanmaya başlandı. Son bölümde Yavuz, üzerindeki tüm tehlikelere rağmen Dragan'ın peşine gitmiş ve istediğine ulaşmıştır. İvan'ın üzerindeki diskten ise beklenmedik bir dosya çıkmıştır. Peki bu aşamadan sonra Dragan ile Yavuz arasında nasıl bir diyalog geçecek? İşte, Söz dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Söz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanık yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Savcı Derya’ya (Deniz Baysal) yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz (Tolga Sarıtaş) hastanede tedavi altına alınırken, Dragan (Sarp Akkaya) en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.
Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.
Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır. Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.
Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a (Atsız Karaduman) ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.
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