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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.10.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu kimdir?

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Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu kimdir?

Söz dizisinde Nisan karakterine can verecek olan Mine Çayıroğlu, yeni bölümlerde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha çok küçük yaştayken Çalıkuşu romanının televizyona uyarlanmış halinde Munise karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu, Haluk Bilginer'den oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakterini canlandırmıştır. Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting 'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.

Çayıroğlu ayrıca bir müzik albümü de çıkarmıştır. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Mine Çayıroğlu, İngiltere’deki “Guildford School of Acting” de oyunculuk eğitimine başlamadan önce ve sonra şan dersleri alarak sesini eğitti ve albümünün hazırlık aşamasını tamamladı. Mete Özgencil ile 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda tamamlanan albüm Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında piyasaya çıktı. 2008 yılında müzik & film yapım şirketini kurmuştur.

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
1982Adile TeyzeHikmet 
1984İmparatorZeynep 
1985Bir Kadın Bir HayatÇocuk oyuncu 
1985Amansız YolAyşe 
1986SarhoşGülcan 
1988Ponente Feneri  
1989FotoğraflarRüya 
1990BerdelBeyaz 
1991Siyabend-ü XeceXece 
2001Şüphenin Gölgesi  
2003Metropol Kabusu  
2005Beyza'nın KadınlarıSerap

 

Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1985AcımakÇocuk Zehra 
1986ÇalıkuşuMunise 
1987Yeniden DoğmakTürk Kızı Aysel 
1991Deniz Gurbetçileri  
1992Aşık Oldum  
Yükseklerde Tut Elini  
Aysarın ZilleriZeref 
1993RabiaRabia 
Son Söz SevgininDuygu 
1995Bizim AileZeynep 
1996Gölgeler Uzarken  
1998Herşey Oğlum İçin Televizyon filmi
1999ŞaraŞara
FigüranMine
2000Beni UnutmaGülizar
Aşk Güzel Şeydir 
Güneşin Battığı YerSenem 
Baba EviBilge.
2001 
2002Kurşun Asker  
Yaz GülüYazgülü 
2003Kırık AynaCeylan Bediroğlu 
2005Aşka Sürgün  
Müjgan Televizyon filmi
2007Parmaklıklar ArdındaNurgül Kurteşi 
2008 
2009 
2011İffet (dizi)Yasemin 
2018-SözMüge
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