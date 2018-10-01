Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu kimdir?
Söz dizisinde Nisan karakterine can verecek olan Mine Çayıroğlu, yeni bölümlerde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha çok küçük yaştayken Çalıkuşu romanının televizyona uyarlanmış halinde Munise karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu, Haluk Bilginer'den oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Söz dizisinin Nisan'ı Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakterini canlandırmıştır. Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting 'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.
Çayıroğlu ayrıca bir müzik albümü de çıkarmıştır. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Mine Çayıroğlu, İngiltere’deki “Guildford School of Acting” de oyunculuk eğitimine başlamadan önce ve sonra şan dersleri alarak sesini eğitti ve albümünün hazırlık aşamasını tamamladı. Mete Özgencil ile 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda tamamlanan albüm Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında piyasaya çıktı. 2008 yılında müzik & film yapım şirketini kurmuştur.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1982
|Adile Teyze
|Hikmet
|1984
|İmparator
|Zeynep
|1985
|Bir Kadın Bir Hayat
|Çocuk oyuncu
|1985
|Amansız Yol
|Ayşe
|1986
|Sarhoş
|Gülcan
|1988
|Ponente Feneri
|1989
|Fotoğraflar
|Rüya
|1990
|Berdel
|Beyaz
|1991
|Siyabend-ü Xece
|Xece
|2001
|Şüphenin Gölgesi
|2003
|Metropol Kabusu
|2005
|Beyza'nın Kadınları
|Serap
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1985
|Acımak
|Çocuk Zehra
|1986
|Çalıkuşu
|Munise
|1987
|Yeniden Doğmak
|Türk Kızı Aysel
|1991
|Deniz Gurbetçileri
|1992
|Aşık Oldum
|Yükseklerde Tut Elini
|Aysarın Zilleri
|Zeref
|1993
|Rabia
|Rabia
|Son Söz Sevginin
|Duygu
|1995
|Bizim Aile
|Zeynep
|1996
|Gölgeler Uzarken
|1998
|Herşey Oğlum İçin
|Televizyon filmi
|1999
|Şara
|Şara
|Figüran
|Mine
|2000
|Beni Unutma
|Gülizar
|Aşk Güzel Şeydir
|Güneşin Battığı Yer
|Senem
|Baba Evi
|Bilge
|.
|2001
|2002
|Kurşun Asker
|Yaz Gülü
|Yazgülü
|2003
|Kırık Ayna
|Ceylan Bediroğlu
|2005
|Aşka Sürgün
|Müjgan
|Televizyon filmi
|2007
|Parmaklıklar Ardında
|Nurgül Kurteşi
|2008
|2009
|2011
|İffet (dizi)
|Yasemin
|2018-
|Söz
|Müge
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