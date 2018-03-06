Söz dizisinin Derman'ı Timur Acar kimdir?

Star TV'de yayınlanan Söz dizisine dahil olan sevilen oyuncu Timur Acar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Timur Acar'ın daha önce yer aldığı projeler ve özel hayatına dair merak edilen konular vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Peki söz dizisinde 'Derman' karakterini canlandıracak olan Timur Acar kimdir? Timur Acar kaç yaşında ve nereli? İşte Söz'ün Dermanı'ı Timur Acar hakkında merak edilen her şey...

TİMUR ACAR KİMDİR?

1979 yılında Almanya'da dünyaya gelen Timur Acar aslen Sakaryalı'dır. Ailesinin kökenleri ise Batum'a dayanmaktadır. 1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Timur Acar, 9 Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

2006'da Oyun Atölyesi'nde Shakespeare'in Hırçın Kız oyunuyla oyunculuğa adım attı. Ardından "Oyun Atölyesi" oyuncusu olup 5 yıl boyunca Testosteron oyununu oynadı. Tiyatrodan sonra dizi sektörüne adım atan Timur Acar, Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı.

Timur Acar, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Sera Tokdemir, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı. Tiyatro dışında başlıca hobisi olarak müzik tutkusu da bulunmaktadır. 2007 yılında evlilik yapan sanatçı 2009 yılında boşanmıştır. Ünlü sanatçı ikinci evliliğini 2016 yılında Eda Özerkan ile yapmıştır.

Başarılı oyuncu son olarak, Söz dizisine dahil olarak "Derman" karakyerine hayat verecek.

FİLM VE DİZİLERİ

2018 - Söz

2016 - Çakallarla Dans 4 - Köfte Necmi (2016)

2014 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2014 - Kertenkele

2013 - Bebek İşi

2013 - Hayat Sana Güzel

2013 - Erkek Tarafı Testosteron

2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede

2011 - Devrimden Sonra

2010 - Akasya Durağı - 3. sezon

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Ah Kalbim - 1. sezon

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Başka Dilde Aşk

2008 - Ulak

2008 - Avrupa Yakası - 6. sezon

2007 - Avrupa Yakası - 5. sezon

2008 - Çıngıraklı Top

2007 - Gomeda

2006 - Avrupa Yakası - 4. sezon