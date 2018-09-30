Söz 53. bölüm fragmanında büyük karşılaşma yaşanıyor
Söz dizisi yayınlanan 53. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yavuz ve Dragan ve karşı karşıya geliyor. İşte, Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Söz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. İşte, Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.
Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.
Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.
Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.
Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.
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