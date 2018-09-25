Söz 52. son bölümde Yavuz'dan büyük fedakarlık! Söz 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Söz 52. son bölümünde Çaylak ve Su'nun düğününe giden Yavuz, burada Derya'ya karşı düzenlenecek olan suikastin farkına varmıştır. Karşısındaki tehlikenin farkında olan Yavuz, görevi ve vatan sevgisiyle gözünü kırpmadan silahların önüne atlamıştır. Söz 52. son bölümü sonrasında yaşanan olayların detaylarını merak eden vatandaşlar, 53. yeni bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı. İşte, Söz dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Söz dizisi 52. son bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. İstihbaratçıların listesine ulaşan Dragan, Nisan'dan aldığı emirle harekete geçer ve örgütle bağlantı kurarak suikasti üstlenmelerini ister. İşte, Söz dizisinin 52. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Söz dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz (Tolga Sarıtaş), artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem (Nihat Altınkaya) ve Derya (Deniz Baysal) Yavuz’a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz’a yapılan bir saldırının ortasında kalır.
Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan (Sarp Akkaya), Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.
Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.
Su (Yağmur Ün) ve Çaylak’ın (Aytaç Şaşmaz) düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.
DİZİNİN MÜZİĞİ DAVALIK OLDU
Müzisyen Veysel Demirci, söz ve müziği kendisine ait olan “Dost Bulamadım” adlı müzik eserinin izin alınmadan, Star TV’de yayınlanan “Söz” dizisinde jenerik müziği olarak kullanıldığını iddia ederek Tims & Stüdyo Film ve Organizasyon şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı.
Veysel Demirci’nin avukatı Ayşegül Yıldırım, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim “Dost Bulamadım” adlı müzik eserini 2012 yılında söz ve bestesini beyan ederek Diyarbakır 3. Noterliği’nde onaylatmıştır. Ayrıca bu eserini Almira müzik yapımcılığı ile 2015 yılında “Veysel&Şevin-Ez Be Halim” ismi ile çıkardığı albümde seslendirmiştir. Davalı yapım şirketi, söz ve bestesi ile telif hakları müvekkile ait olan musiki eseri üzerinde işleme farkı oluşturarak yapımcısı olduğu “Söz” dizisinde “Hakkını Helal Et” jenerik müziği şeklinde birden fazla kez kullanmıştır. Söz konusu dizide kullanılan jenerik müziği ayrıca Türkiye’de yaygın kullanımı olan internet sitesi youtube programına “Hakkını Helal Et” dizi müziği olarak yüklenmiştir. Bu eser yüksek oranda dinlenmiştir. Ayrıca başka müzik dinleme programlarına da yüklenerek bu eserden ticari kazanç sağlanmaktadır. Müvekkilin mali haklarından olan işleme, yayma ve temsil gibi birçok hakkı izni dışında ihlal edilmiştir. MESAM meslek birliği tarafından yapılan inceleme sonucunda “Söz-Hakkını Helal Et” adlı eserin işleme farkı ile müvekkilin eserinin aynı olduğu açıkça tespit edilmiştir. Davalı şirketin, yoğun emek ve çaba sonucu meydana getirilen bu eseri işlemesi, isim ve bilgilerini dahi kullanmadan ticari çıkar sağlaması müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için 15 bin liranın davalı tarafından tahsilini istiyoruz.”
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