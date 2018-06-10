Söz 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sezon finali yapıyor
Pazartesi akşamları ekrana gelen ve terör örgütlerinin ülkemizde yarattığı sıkıntıları anlatan Söz dizisi, 11 Haziran akşamı yayınlanan 50. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak. Söz'ün sezon finalinde nelerin olacağını merak eden vatandaşlar yeni bölüm fragmanını sorguluyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Peki, Söz'ün 50. bölüm fragmanlarında neler var? Sezon finalinde neler olacak?
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi 50. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin merak beklenen yeni bölümü aynı zamanda sezon finali niteliğini de taşıyor. İşte, Söz'ün 50. yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları ve sezon finaline dair kısa bir özet...
SÖZ SEZON FİNALİ FRAGMANLARI
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Söz dizisi bu hafta yayınlancak olan 50. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 50. yeni bölümünde, Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.
Öte yandan, Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Söz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 49. bölümünde, torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.
Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar. Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.
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