Söz 46.yeni bölüm fragmanında Derman tehlike yaratmaya devam ediyor
Söz 46. yeni bölüm fragmanında Derman'ın yarattığı sıkıntı, Yavuz ve ekibi tarafından ele alınmıştır. Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilmiş ancak hesapta olmayan bir durum yaşanmıştır. Söz dizisi 46. yeni bölüm fragmanında bir tuzak, planlarda değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. İşte, merakla araştırılan Söz dizisi 46. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında bazı bilgiler
Söz 46. yeni bölüm fragmanı, Yavuz ve timinin yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için mücadele sergilemeye yönlendirmiştir. Peki, Derman'ın ortaya çıkardığı problemlerle birlikte Söz dizisi 46. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, yeni bölümden detaylı bilgiler
YAVUZ VE TİMİ AVCI VE DİĞERLERİ İÇİN GÖREVDE
Türkiye için büyük bir tehdit haline gelen Derman, son anda gelen bir emirle rotasını tutuklu olan Ataşe’ye çevirir.
Yabancı devlet yetkililerinin dur emrine rağmen Ataşe’yi onların elinden alan Derman, büyük terör eylemi için Ataşe ile birlikte devam kararı alacaktır. Medusa Planı, artık sadece onların bildiği bir rota üzerinden yönetilmektedir.
Medusa Planı’na dair bütün bilgilerin saklandığı gizli karargâhı ortaya çıkarmak için Eylem, Avcı ve Karabatak görevlendirilir. Gece bölgeye ulaşan Eylem, Avcı ve Karabatak’ı hain bir tuzak beklemektedir. Bu tuzak Avcı’yı ölümle burun buruna getirir.
Bahar’la birlikte tehlikelerle dolu sürpriz bir gece geçiren Yavuz, babası Agah’ın ondan istediklerini yerine getirmek için harekete geçer. Avcı’nın hayatının tehlikede olduğu haberi gelir gelmez, Yavuz yönetimindeki Tim yola çıkarak Eylem, Avcı ve Karabatak’ı düştükleri tehlikeli durumdan çıkarmak için büyük bir mücadeleye girişir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Derman’ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz’u kurtarmaya kararlıdır.
Erdem’in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman’ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman’dır.
Agah, Ebu Zübeyir’den ilk adım olarak İstanbul’da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah’ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.
Yavuz ve Tim, Agah’ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle