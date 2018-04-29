Söz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon
Söz 44. yeni bölüm fragmanında Medusa'yı önlemek için bir plan içerisine giren Agah, Yavuz'un takibi altına girecektir. Babasının başına bir şey gelmemesi için tetikte bekleyen Yavuz, Söz 44. yeni bölüm fragmanında harekete geçecektir. Peki, Agah'ın planı kusursuzca işleyecek mi? Söz dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, ekrana gelecek bölümle ilgili bazı ön bilgiler
Söz 44. yeni bölüm fragmanı ile aksiyon dolu sahneleri izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yavuz ve timinin verdiği kayıpların ardından intikam için hazırda beklediği Söz dizisinin 44. yeni bölüm fragmanında, Agah'ın büyük bir planı vardır. Peki, Söz dizisinin 44. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Agah’ın deşifre olmasının aslında Medusa’yı önlemek için bir plan olduğunu öğrenen Yavuz, babasının hayatından endişe duysa da onun vereceği işareti beklemektedir.
Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.
Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.
Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah, Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için harekete geçer. Agah’tan gelecek işaretle, onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder..
Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.
Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.
Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.
Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.
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