Söz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSöz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon
GeriTelevizyon Söz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
29.04.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Söz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Söz 44. bölüm fragmanında Agah'tan yeni operasyon

Söz 44. yeni bölüm fragmanında Medusa'yı önlemek için bir plan içerisine giren Agah, Yavuz'un takibi altına girecektir. Babasının başına bir şey gelmemesi için tetikte bekleyen Yavuz, Söz 44. yeni bölüm fragmanında harekete geçecektir. Peki, Agah'ın planı kusursuzca işleyecek mi? Söz dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, ekrana gelecek bölümle ilgili bazı ön bilgiler

Söz 44. yeni bölüm fragmanı ile aksiyon dolu sahneleri izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yavuz ve timinin verdiği kayıpların ardından intikam için hazırda beklediği Söz dizisinin 44. yeni bölüm fragmanında, Agah'ın büyük bir planı vardır. Peki, Söz dizisinin 44. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Agah’ın deşifre olmasının aslında Medusa’yı önlemek için bir plan olduğunu öğrenen Yavuz, babasının hayatından endişe duysa da onun vereceği işareti beklemektedir.

Bu sırada Agah’ın yıllar boyunca biriktirdiği Medusa ve yabancı bürokratların kirli işlerini ortaya seren bilgilerle dolu bir dosyanın Ankara’ya ulaştırılması gerekmektedir. Erdem ve Yavuz bu görev için birlikte hareket ederken, Ataşe bu bilgilerin yerine ulaşmaması için onları takip etmektedir.

Derman’ın yapacağı eylem Yavuz’u hayati bir karar vermek zorunda bırakır.

Ebu Zübeyir’in tutulduğu özel hapishaneye gönderilen Agah, Medusa’ya dair bilgileri öğrenmek için harekete geçer. Agah’tan gelecek işaretle, onu tutulduğu yerden kurtarmak için harekete geçmeyi planlayan Tim, gerekli bilgileri Karabatak sayesinde elde eder..

Karabatak ise gece çıktığı görevde hiç ummadığı sürprizlerle karşılaşır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.

Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Engin Akyürek’in çılgın hayranı kıtaları aştı!

"2 aydır hayal ettiğim an" Fatih Terim'in torunuyla buluşma anı

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm