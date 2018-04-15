Söz 42. bölüm fragmanları yayınlandı! Yavuz zor durumda

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisi yayınlanacak yeni bölümünde izleyicilerine yine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Söz'ün 42. yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Ayrıca teröristler Bahar’ı kaçıracaktır. İşte, Söz dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 42. Bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümün kısa bir özeti...

SÖZ 42. BÖLÜM FRAGMANLARI

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin rol aldığı Söz dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 42. son bölümünde; Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.

Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.

Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir. Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.

SÖZ DİZİSİNİN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde;

Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir. Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak…

Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir. Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.