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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
15.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Söz 42. bölüm fragmanları yayınlandı! Yavuz zor durumda

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Söz 42. bölüm fragmanları yayınlandı! Yavuz zor durumda

Terör örgütlerinin ülkemizde yarattığı sıkıntıları ele alan Söz dizisi geçen hafta ekranlara gelen 41. bölümüyle izleyicilere oldukça duygusal anlar yaşatmıştı. Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Söz 42. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanları izleyicilerle paylaşıldı. Söz'ün yeni bölümünde, Yavuz’u oldukça zor dakikalar beklemektedir. Ayrıca, konvoya yapılan hain saldırı askerler tarafından savuşturulacaktır. Peki, Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz 42. bölüm fragmanlarında başka neler var?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisi yayınlanacak yeni bölümünde izleyicilerine yine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Söz'ün 42. yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Ayrıca teröristler Bahar’ı kaçıracaktır. İşte, Söz dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 42. Bölümüne ait fragmanlar ve yeni bölümün kısa bir özeti...

SÖZ 42. BÖLÜM FRAGMANLARI

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin rol aldığı Söz dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 42. son bölümünde; Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.

Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.

Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir. Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.

SÖZ DİZİSİNİN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde;
Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir. Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak…

Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir. Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.

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