Söz 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz'ün 41. son bölümü yürekleri dağladı
Terör örgütlerinin ülkemizin üzerinde yarattığı sıkıntıları konu alan Söz dizisinin ekranlara gelen 41. bölümü izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı. Geçtiğimiz bölümde bayrağımızı korumak uğruna şehit olan Hafız'a veda edilen Söz'ün son bölümünde, Hafız'ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim, onun intikamını almak için var gücüyle mücadeleye etmeye devam etti. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı Söz 41. bölümün ardından vatandaşlar, gelecek hafta ekranlara gelecek olan 42. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Söz'ün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisi dün akşam yayınlanan 41. bölümüyle seyircilerine hem duygusal bir o kadar da heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam etti. Söz'ün son bölümünde, Derman'ın alçak saldırısı sonrası şehit düşen Hafız'ı arkadaşları sonsuzluğa uğurladı. Son bölümde izleyicileri duygulandıran bir diğer olayda, Hafız'ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulması oldu. Dizinin bitmesinin ardından seyirciler, gelecek hafta yayınlanacak olan 42. bölüm hakkında ipuçları edinmek için yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Söz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merakla aranan o sorunun yanıtı...
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz dizisinin 15 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilir, gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüme dair birçok ipucunu görebilirsiniz.
SÖZ 41. BÖLÜM ÖZETİ
Yönetetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Söz dizisinin 41. bölümü yine çok heyecanlıydı. Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan Söz''ün son bölümünde; Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.
Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.
Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır. Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.
SÖZ DİZİSİNİN GENEL KONUSU
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz'ün konusu; Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan bir askerin nişanlısı, teröristler tarafından haince öldürülür. Üsteğmen bu olaydan sonra bütün teröristlerden nişanlısının öcünü alma kararı verir. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.
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