Söz 40. bölüm 2. fragmanı yürekleri dağlayacak! Hafız şehit oluyor

Terör örgütlerinin ülke üzerinde yarattığı sıkıntıları konu alan Söz dizisinin ekranlara gelecek olan 40. yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda en çok konuşulan konu hiç kuşkusuz, Hafız'ın bayrağımızı indirtmemek uğruna şehit olması oldu. İşte, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı Söz dizisinin Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 40. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı detaylar...

SÖZ 40. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Nihat Altınkaya gibi önemli isimlerin rol aldığı Söz dizisinin 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak 40. bölümünde; Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır. Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateş eden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır.

Öte yandan Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.

SÖZ 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hafız komutasındaki Tim, Yavuz’un uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır. Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir.

Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir. Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.