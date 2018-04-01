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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Söz 40. bölüm 2. fragmanı yürekleri dağlayacak! Hafız şehit oluyor

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Söz 40. bölüm 2. fragmanı yürekleri dağlayacak! Hafız şehit oluyor

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisi yayınlanacak yeni bölümünde izleyicilerine oldukça dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Söz 40. yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Söz'ün yeni bölümünde, Derman, şehitliğimize saldıracak ama Tim buna izin vermemek için canını ortaya koyacaktır. Fragmana damga vuran ve izleyenlerin yüreğini yakan olay ise, Tim üyesi Hafız'ın bayrağımızı indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalması sonucu bayrağımız uğruna şehit olması oldu. Merakla beklenen yeni bölüme ait 1. fragman da yakın zaman önce yayınlanmıştı. Peki, Söz 40. bölüm fragmanlarında başka neler var? Söz'ün yeni bölümünde başka neler olacak?

Terör örgütlerinin ülke üzerinde yarattığı sıkıntıları konu alan Söz dizisinin ekranlara gelecek olan 40. yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda en çok konuşulan konu hiç kuşkusuz, Hafız'ın bayrağımızı indirtmemek uğruna şehit olması oldu. İşte, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı Söz dizisinin Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 40. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı detaylar...

SÖZ 40. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Nihat Altınkaya gibi önemli isimlerin rol aldığı Söz dizisinin 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak 40. bölümünde;  Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır. Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateş eden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır.

Öte yandan Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.

SÖZ 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hafız komutasındaki Tim, Yavuz’un uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır. Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir.

Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir. Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

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