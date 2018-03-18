Söz 38. bölüm fragmanları yayınlandı! Teröristler sivilleri rehin alıyor

Aksiyon ve sürprizlerle dolu sahnelerin dikkat çektiği Söz 38 bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dozu arttı. 19 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümde, Bahar'ın ortasında kaldığı zor durum nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. İşte söz dizisinin 38. bölüm fragmanları ve son bölümde yaşanan gelişmelere dair kısa bir hatırlatma...

Söz dizisinin merakla beklenen 38. Yeni bölümünde, Selim’in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düşer.

Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kalmıştır. Derman’ın yönettiği teröristler ise Karabayır’da büyük bir kanlı saldırı düzenler. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşir.

Agah, Çolak’ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gider. Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman’ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anlar.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden dönmüştür. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman

SÖZ DİZİSİNİN 37. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçi'nin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.