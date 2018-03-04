Söz 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Çolak yolun sonuna yaklaşıyor

Söz dizisinin 36. yeni bölümüne ait fragmanlar yayınlandı. Aksiyon ve sürprizlerle dolu sahnelerin dikkat çektiği Söz 36 bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dozu giderek artıyor. Söz yeni bölümde; Yolun sonuna geldiğini anlayan Çolak gösterişli bir veda için çalışmaya başlar. Büyükelçi, Agah ve Yavuz’u öldürmek için sinsi bir plan yapar. Ancak Tim bu planı bozmak için elinden geleni yapacaktır. Çolak için artık yolun sonu yaklaşmaktadır. Söz 36. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde olanlar...

SÖZ 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı ‘SÖZ’ Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 36. bölümüyle yine herkes tarafından çok konuşulacak. Pazartesi akşam ekrana gelen 36. yeni bölümde, Tim yine maceradan maceraya koşacaktır. Derman’ın kurduğu tuzaktan kurtulan Tim’i yeni bir görev bekliyordur. Yolun sonuna geldiğini anlayan Çolak gösterişli bir veda için çalışmaya başlar. Büyükelçi, Agah ve Yavuz’u öldürmek için kanlı bir plan yapar. Ancak Tim bu planı bozmaya yemin eder. Çolak için artık yolun sonu yaklaşmaktadır.

Tim, Çolak’ı ele geçirmenin gururunu yaşarken, Derman yeni ve daha büyük bir tehlike olarak sahne alır. Babasının gerçek kimliğini ve ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrenen Bahar için Yavuz’la olan ilişkisi bambaşka bir hal alacaktır. Verilen uyuşturucunun etkisiyle psikolojisi bozulan Nazlı ise hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak üzeredir.

SÖZ 35. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız komutasındaki tim ise Çaylak ve Keşanlı’ya ulaşmayı başarır ama çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.

Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır. Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır.