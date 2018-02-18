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Söz 34. bölüm fragmanında tim zor durumda ve Nazlı kaçırılıyor!

Pazartesi akşamları ekrana gelen Söz dizisinin yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak. 19 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümde Timi oldukça zor bir süreç bekliyor. Ateş yaralıdır, Nazlı kaçırılmış ve Çaylak ile Keşanlı teröristler tarafından kıstırılmıştır ve ağır yaralıdır. Söz dizisi 34. bölümde Tim ile irtibatları kesilen Çaylak kurtulabilecek mi? Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Söz 34. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında kısa bir özet.

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 18:51 | Son Güncelleme :

Söz dizisinin 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon ve sürprizlerle dolu sahnelerin dikkat çektiği Söz 34 bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dozu arttı. Söz yeni bölümde Timdekiler, oldukça büyük bir tehlikenin ortasında kaldılar, yayınlanan fragmanda Çaylak ile Keşanlı bilinmeyen bir yerde kapalı kaldılar. Çaylak ağır yaralı ve adeta ölümle karşı karşıya. 34. bölüm fragmanından dikkat çeken bir diğer nokta ise Nazlı'nın kaçırılması. Söz 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde olanlar...

Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı ‘SÖZ’, 19 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümüyle yine herkes tarafından çok konuşulacak. Pazartesi akşam ekrana gelen 34. yeni bölümde, tim dört bir yanı teröristler tarafından sarılmış ve köşeye sıkışmıştır.

Kıyasıya bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın başarılı planı bütün dengeleri alt üst eder. Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer ve Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına aldırmadan Nazlı'yı bulmak için çabalar. Zamana karşı amansız bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı son bulacaktır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev daha beklemektedir. Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder. Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.  Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.

Etiketler: Söz , söz yeni fragman , söz 34. bölüm , televizyon , yayın , televizyon programı
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