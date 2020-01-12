Sosyal medyaya damga vuran Ümmü Gülsüm Genç kimdir kaç yaşındadır? Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk!

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak akşamı yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç önemli bir farkındalığa da imza attı. Sorulara kağıtlarla cevap veren yarışmacı 125 bin liralık ödül ile yarışmadan ayrıldı. İşte, son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden olan Ümmü Gülsüm Genç'in hayatına ilişkin bilgiler.

ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ KİMDİR?

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Kim Milyoner Olmak İster'de farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu. İşte, yarışmacının merak edilen hayatıyla ilgili detaylar...

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü Gülsüm Genç 27 yaşındadır. 4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm konuşma yetisini kaybetmiştir. Yarışmadaki pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Ümmü Gülsüm Genç Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilke imza attı.