Sosyal medyada 'Hekimoğlu' heyecanı
KANAL D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı yeni dizisi “Hekimoğlu”, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran “House M.D.” dizisinden uyarlanan “Hekimoğlu”nun tanıtımı sosyal medyada da ses getirdi. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.
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