Sosyal Medya Ödülleri sahiplerini buluyor!
Kanal D, CNN Türk, teve 2, Radyo D ve CNN Türk Radyo’nun medya sponsoru olduğu, Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2018'in kazananları belirlendi.
BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2018’de belirlenen en başarılı marka ve projeler, 26 Nisan’da Raffles İstanbul’da düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.
Sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra; Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları ve sosyal medyayı iyi kullanan ünlülerin de katılacağı törende her kategorinin en başarılı işlerine derecelerine göre altın, gümüş ve bronz ödülleri verilecek.
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