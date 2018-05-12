Sony Channel frekans bilgileri nedir? Sony Channel neden yok?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
12.05.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Sony Channel frekans bilgileri nedir? Sony Channel neden yok?

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Sony Channel frekans bilgileri nedir? Sony Channel neden yok?

Sony Channel frekans bilgileri, Türkiye pazarında henüz yeni olan kanalı uydularına eklemek ya da ekli olan kanalın açılmaması dolayısıyla frekansı yenilemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sony Channel frekans bilgileri nelerdir? İşte, izleyicilerin merakla araştırdığı Sony Channel frekans bilgileri hakkında detaylı bilgiler

Sony Channel frekans bilgisi, kanalı izlemek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır Türkiye pazarında yer alan Sony Channel, kablolu tv ve dijital platformlarda yer alırken uydu üzerinden de izlenebiliyor. İşte, Sony Channel frekans bilgisi ve detaylı bilgiler

SONY CHANNEL FREKANS BİLGİSİ

Sony Pictures Television 2016 yılında, Sony Pictures Television Türkiye'de Planetler platformunun çoğunluk hissesini satın alarak iştirakini gerçekleştirmiştir. 28 Mart 2017 tarihinde Sony Channel kanalını Türk izleyicisine ulaştırarak yayın hayatına başlamıştır.

Frekans: 11558
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V Dikey
FEC Kodu: 2/3

Digiturk: 51. kanal 
D-Smart: 52. kanal 
Tivibu: 63. kanal 
KabloTV: 344. kanal 
Turkcell Tv Plus: 40 

SONY CHANNEL NEDEN AÇILMIYOR?

SONY Channel, yaşanan problemle ilgili sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. İşte, o duyuru;

Sony Channel frekans bilgileri nedir Sony Channel neden yok

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