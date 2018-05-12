Sony Channel frekans bilgileri nedir? Sony Channel neden yok?
Sony Channel frekans bilgileri, Türkiye pazarında henüz yeni olan kanalı uydularına eklemek ya da ekli olan kanalın açılmaması dolayısıyla frekansı yenilemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sony Channel frekans bilgileri nelerdir? İşte, izleyicilerin merakla araştırdığı Sony Channel frekans bilgileri hakkında detaylı bilgiler
Sony Channel frekans bilgisi, kanalı izlemek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır Türkiye pazarında yer alan Sony Channel, kablolu tv ve dijital platformlarda yer alırken uydu üzerinden de izlenebiliyor. İşte, Sony Channel frekans bilgisi ve detaylı bilgiler
SONY CHANNEL FREKANS BİLGİSİ
Sony Pictures Television 2016 yılında, Sony Pictures Television Türkiye'de Planetler platformunun çoğunluk hissesini satın alarak iştirakini gerçekleştirmiştir. 28 Mart 2017 tarihinde Sony Channel kanalını Türk izleyicisine ulaştırarak yayın hayatına başlamıştır.
Frekans: 11558
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V Dikey
FEC Kodu: 2/3
Digiturk: 51. kanal
D-Smart: 52. kanal
Tivibu: 63. kanal
KabloTV: 344. kanal
Turkcell Tv Plus: 40
SONY CHANNEL NEDEN AÇILMIYOR?
SONY Channel, yaşanan problemle ilgili sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. İşte, o duyuru;
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