Son Ültimatom'un oyuncuları kimler? Son Ültimatom oyuncu kadrosu ve konusu
Paul Greengrass'ın yönetmenliğini üstlendiği 2007 yılı Almanya ve ABD ortak yapımı Son Ültimatom filmi Kanal D ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. Aksiyon ve suç tarzındaki filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Son Ültimatom'un oyuncuları kimler?
Başrollerinde Matt Damon ve Julia Stiles'ın yer aldığı filmde, geçmişinin izini süren ajan Jason Bourne'un maceraları konu ediniliyor. İşte, Son Ültimatom'un oyuncu kadrosu ve konusu...
Orijinal adı : The Bourne Ultimatum
Yönetmen : Paul Greengrass
Yapım Yılı : ABD, Almanya - 2007
Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim
Oyuncular : Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn
Konu : Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.
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