Son Ültimatom filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Son Ültimatom filmi beyaz perde ardından Kanal D sinema kuşağında televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Aksiyon, Suç, Gerilim türündeki ABD-Almanya yapımı Son Ültimatom filmi, 2007’de vizyona girmişti. Peki, Son Ültimatom filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Paul Greengrass’in yönetmenliğini üstlendiği Son Ültimatom filminin başrollerini Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen ve David Strathairn paylaşıyor.
KONUSU
Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.
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