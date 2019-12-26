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Televizyon
26.12.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

‘Son Moda’ yeni bölümleri ile ekranda!

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‘Son Moda’ yeni bölümleri ile ekranda!

Kanal D’nin sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın yaptığı en güzel, en yeni ve en trendlerin yer aldığı programı Son Moda, yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Programın bu cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde 2020’nin trend çiçek aranjmanları, kök hücre yapılan estetik operasyonların detayları, çok özel günlerde giyebileceğiniz son moda kıyafetler, Deniz Akkaya ile boks tutkunlarının merak ettikleri, hafta sonu şehrin stresini atmak isteyenlerin İstanbul içindeki alternatifleri ekrana gelecek.

Aslı Turanlı’nın sunumuyla Son Moda, cumartesi saat 14:00’de Kanal D’de.

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