Son dakika: Survivor'a gidecek ilk yarışmacı Hakan Kanık oldu
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2019 için geri sayım başladı. Acun ılıcalı Survivor 2019'a gidecek ilk yarışmacının Hakan Kanık olduğunu açıkladı.
Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek Survivor 2019'da ilk yarışmacı belli oldu.
Yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık, Survivor' gidecek ilk isim oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, şu mesajı paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum'
Yorumları Göster
Yorumları Gizle