Acun Ilıcalı’dan Survivor paylaşımı!
Survivor 2019 için bekleyiş devam ederken yarışmacılar da bir bir belli olmaya başladı.
Acun Ilıcalı geçen hafta Survivor'a gidecek ilk ismin Hakan Kanık olduğunu duyurmuştu. Dün de eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak'ın Survivor'a katılacağını söylemişti.
2 Şubat'ta Dominik'te başlayacak yarışmanın hazırlıklarını yapan Ilıcalı, Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaştı.
Ilıcalı fotoğrafın altına "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım" notunu düştü.
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