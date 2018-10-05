Son bölüm finalinde şaşırtan isim… Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisi dün akşam yayınlanan son bölümüyle sürprizi patlattı. İkinci sezonunda kadrosunu genişleten Avlu’nun son bölüm finalinde üç yeni isim dikkat çekti. Özellikle Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Sevda Dalgıç’ın görüntüleri merak uyandırdı. Genç oyuncunun rolünü merak eden izleyiciler şimdi fragmanı sorguluyor. Peki, Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hapishane dizisi Avlu dün akşam 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu son bölümde Ecem’in intikamını alamadığı her gün acısı katlanan Deniz, Alp’i yaraladı. Finale ise cezaevine dahil olan 3 kadının görüntüleri damga vurdu. Ekibe sonradan dahil olan bu isimlerin rolüne ilişkin bilgiler önümüzdeki bölümlerde netleşecek.
Avlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?
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