Sokak hayvanlarına destek
Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor.
Oyuncu Birgül Ulusoy geçtiğimiz gün okulda öğrencilerle buluşarak, anlamlı projeye destek veren isimler arasına katıldı.
Ulusoy topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Birgül Ulusoy , fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.
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