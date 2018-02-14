Siyah İnci final bölümü 2. fragmanı yayınlandı - Hazal vurulacak mı?

Siyah İnci final bölümü için geri sayım başladı. Başrollerini Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Vural Berk Hakman., Canan Neriman Uğur ve Aziz Hüseyin Avni Danyal’ın yer aldığı Siyah İnci 20. Bölümüyle ekranlara veda edecek.

FİNAL ÖNCESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Vural, Kenan’dan kurtulmuş olmanın mutluluğuyla kahvaltı ederken, bir anda çıkagelen Kenan’ı görünce ne yapacağını bilemez. Sinirden ateş püsküren Vural, Gencer’den bunun hesabını sorar. Defne elindeki delillerle Demiroğlu ailesinden istediğini alacağından emindir. Sinan ve Vural Defne’nin sunduğu deliller karşısında deliye dönerler. Ebru hayalini kurduğu hayata sahip olduğunu düşünürken Defne’nin onu gerçeklerle yüzleştirmesinden hoşlanmaz. İnandığı gerçeklerle Sinan’a sahip olduğunu düşünen Ebru, Sinan’ın söyledikleri karşısında hayal kırıklığını uğrar. Tüm olanlar karşısında asla yılmaya Ebru yeni planlarını kurmuştur bile. Irmak, Kenan’ın çocuklara düşkünlüğünü farkındadır. Hastalığından dolayı hep endişesi olan Irmak, doktorunun söylediklerinden sonra aldığı kararla herkesi şaşkına çevirir. Hazal ve Kenan düğün hazırlıkları için tekneyi ayarlamışlardır. Hazal’ın anne ve babasını evlendirmek dışında kendi içinde yaşadığı başka bir heyecanı daha vardır.