Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Kim vuruldu?

Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm fragmanı sürpriz bir şekilde kısa sürede yayınlandı..Babası Necdet'in katili olarak bildiği Namık Emirhan'ın oğlu olduğunu öğrenen Ferhat, bir kez daha yıkılıyor. Bu gerçek, Ferhat'ı yerle yeksan eder ve yıllardır büyük bir yalanın içine sıkışıp kaldığını fark ediyor. Ferhat, geçmişin intikamını almak için silahını çekiyor ve ateşliyor. Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesinde silahlar çekiliyor; Aslı, Ferhat'ın peşini bırakmıyor!

Aslı, silah sesini duyar ve ormana gelir. Ferhat'ı engellemeye çalışsa da Aslı'yı zor bir sınav beklemektedir. Ferhat, Aslı'ya kendisinin umutsuz bir vaka olduğunu söylese de Aslı'nın ondan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ferhat'ı bir başına bırakmayan Aslı, onu yaralarından tanıdığını bir kez daha hatırlatır.

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babası berber Necdet’in ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Ferhat, Yusuf’a ulaşır. Aslı’dan, Yusuf’u iyileştirmesini istese de olay, beklediği gibi sonuçlanmaz. Aslı, Ferhat’ın onu öldürmesinden korkar ve kaçmasına yardım eder. Aslı’nın kendisine ihanet ettiğini düşünen Ferhat, Yusuf’un oğlunun intikam için gelmesiyle yeniden peşlerine düşer. Ferhat, bu kez kardeşi Yiğit ile karşı karşıya gelir. Yiğit’in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Ferhat, gerçekleri öğrenmek ister. Yiğit, eski defterlerin açılmasına sebep olur. Babasını öldürenin dayısı Namık Emirhan olduğunu itiraf eder.



Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, intikam için onu bulmaya çalışır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira polis ekiplerinin tutukladığı Namık Emirhan, yaşanan araba kazası sonrası kaçmayı başarır. Ferhat’ın, Namık Emirhan’ı öldüreceğini öğrenen Aslı, onu durdurmaya çalışır. Ferhat’ın başını belaya sokmasından korkan Aslı, onun için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını savunur. Ferhat’ı değiştirmeye çalışmasına karşı kendisini ve bebeğini düşünmediğini ileri süren Aslı, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasından da çekinmektedir.



Aslı, Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan’ın olduğunu bilmektedir. Yeter ile Namık’ın konuşmalarına tanık olan Aslı, Yeter’in ricasıyla bunu Ferhat’tan saklamıştı. Ferhat’ın gerçeklerle bu şekilde yüzleşmesini istemeyen Aslı, çaresizce olanları beklemeye başlar.