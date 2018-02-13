Siyah Beyaz Aşk'ta geceye damga vuran sahne! Gözler yeni fragmanda

Siyah Beyaz Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümüne Aslı ile Ferhat'ın duş sahnesi damga vurdu. Romantik sahneleriyle ön plana çıkan dizinin takipçileri, düşüncülerini sosyal medya hesabından paylaşırken fragman araştırmaları da başladı. Özellikle ölümle yüz yüze gelen Ferhat'ın akıbeti merak ediliyor. İşte Siyah Beyaz Aşk'ın 12 Şubat tarihli bölümünde yaşananların özeti ve sosyal medya yorumları!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat'ın kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Aslı, onu terk etme kararı aldı. Yanında Aslı'yı göremeyen Ferhat, yaptığı hatanın farkındadır ve onu kaybetmemek için aramaya başladı. Aslı'yı taş evin yolunda buldu ve zorla arabaya bindirdi. İkili arasındaki tartışmanın dozu hiç beklemedikleri şekilde yükselirken, korkunç bir olay yaşadılar.

Bu yaşanan olay, birbirlerine sıkıca sarılmalarına sebep oldu. Azad Dağıstan'ın sözlerini benimseyen Ferhat, aklı ve kalbi arasında bir seçim yapmaya karar verdi. Aslı'nın ağabeyi Cem'i dinlediği için Aslı'dan boşanmaya kalkan Ferhat, bu kez kalbini dinledi. İkili kendilerini aşkın kollarına bıraktılar. Namık Emirhan ise ailesinin yaşadıklarından Aslı'yı sorumlu tutmaya devam etti. Aslı'yı öldürtmenin planlarını yapan Namık Emirhan, Cüneyt'in bu işi bitirmesini istedi

Öte yandan evden gönderilen Yeter'e yardım eli, Azad Dağıstan'dan gelir. Azad ile Yeter'in yakınlığı, birlikte hareket etmelerine neden oldu.

DUŞ SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

O anlarda dizi izleyicileri onlarca tweet attı.



- Nefes nereden alınıyordu? Deliriyorum şu an! (varmieksigim)

- Hamamdan sonra ben eridim sıvı kıvamındayım (sureyya_g)

- Bu bölümde devleşen efsane çift (HandeSaralar)

- Baştan sona ağzım kulaklarımda izledim (cicosteril)

- Yalnız Aslı'nın hamam sahnesindeki güzelliğine, gözlerinin mükemmelliğine ne demeli (HandeGk18)

- Çay içerken ağzımı bulamadım, öyle bir sahne... ( Asfer2017)

- Herkes bu gece kalp ritmine sahip çıksın ( AsFer_ci)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR