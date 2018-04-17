Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı'yı şok eden mektup... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Beyaz Aşk dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Cüneyt’le hesaplaşırken bambaşka bir gerçekle yüzleşen Ferhat’ın ne yapacağı Siyah Beyaz Aşk son bölümde heyecanla takip edildi. Finalde ise Vildan’ Ferhat’a bıraktığı mektup Aslı’nın eline geçti. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! Peki Siyah Beyaz Aşk 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Beyaz Aşk dizisi dün akşam yine çok konuşulacak sahneleriyle ekranlardaydı. Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi.Vildan hayatına dair saklı tuttuğu şeyleri Vildan’a anlatması ortalığı karıştırdı. Aslı ile Ferhat’ın ayrılması için her şeyi yapmaya hazır olan Jülide, Cüneyt’in eve geri dönüşüyle sessizliğini bozdu. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, gerçeklerin peşine düştü. Finale Gülsüm’ün Cüneyt’ye yardım ettiğinin ortaya çıkışı ve Aslı’nın eline geçen mektup damga vurdu. Vildan’ın Özge’nin babasını açıkladığı mektubu bulan Aslı’nın ne tepki vereceği önümüzdeki hafta belli olacak.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cüneyt’in gelişi, başta Ferhat olmak üzere herkesi harekete geçirdi.. Aslı, abisi Cem’in katili olarak bildiği Cüneyt’i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Duydukları karşısında şoka giren Aslı, ne diyeceğini bilemedi. Aslı ile Ferhat, yeni bir sınavla karşı karşıya geldi.
Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırttı. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdi.
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