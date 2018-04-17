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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
17.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı'yı şok eden mektup... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Siyah Beyaz Aşk'ta Aslı'yı şok eden mektup... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Cüneyt’le hesaplaşırken bambaşka bir gerçekle yüzleşen Ferhat’ın ne yapacağı Siyah Beyaz Aşk son bölümde heyecanla takip edildi. Finalde ise Vildan’ Ferhat’a bıraktığı mektup Aslı’nın eline geçti. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde! Peki Siyah Beyaz Aşk 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisi dün akşam yine çok konuşulacak sahneleriyle ekranlardaydı. Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi.Vildan hayatına dair saklı tuttuğu şeyleri Vildan’a anlatması ortalığı karıştırdı. Aslı ile Ferhat’ın ayrılması için her şeyi yapmaya hazır olan Jülide, Cüneyt’in eve geri dönüşüyle sessizliğini bozdu. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, gerçeklerin peşine düştü. Finale Gülsüm’ün Cüneyt’ye yardım ettiğinin ortaya çıkışı ve Aslı’nın eline geçen mektup damga vurdu. Vildan’ın Özge’nin babasını açıkladığı mektubu bulan Aslı’nın ne tepki vereceği önümüzdeki hafta belli olacak.

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyt’in gelişi, başta Ferhat olmak üzere herkesi harekete geçirdi.. Aslı, abisi Cem’in katili olarak bildiği Cüneyt’i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Duydukları karşısında şoka giren Aslı, ne diyeceğini bilemedi. Aslı ile Ferhat, yeni bir sınavla karşı karşıya geldi.
Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırttı. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdi.

 

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