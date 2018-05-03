Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Namık Emirhan ve Ferhat yüzleşiyor!
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 7 Mayıs tarihli Siyah Beyaz Aşk 29. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmana Namık Emirhan ve Ferhat yüzleşmesi damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Babasının ölümü ardındaki sır perdesini aralayan Ferhat, gerçek babasının Emirhan olduğunu öğrenebilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özet!
Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Siyah Beyaz Aşk son bölümünde yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Aslı, Ferhat’ın tüm çabalarına rağmen evden ayrılma kararı almıştı, ikilinin akıbetini merak edenler için ilk tüyolar Siyah Beyaz Aşk 29. bölüm fragmanıyla geldi. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Ferhat ve Aslı arasında yaşanan son olaylar, ayrılmalarına zemin hazırlamıştır. Vildan ise bu fırsatı, kendi lehine çevirme gayesi içerisindedir.
Ferhat, Namık Emirhan ile ilgili gizli kalan sırları da öğrenir. Yiğit'le hararetle bir konuşmanın ardından Ferhat, Namık'ın karşısına çıkar. Berber Necet yani Ferhat'ın babasının ölümünün ardındaki tüm sır perdesi aralanır. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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