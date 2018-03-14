Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanına hamilelik haberi damga vurdu

12 Mart Pazartesi günü yaşanan gelişmeleriyle hafızalara kazınan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, yeni ipuçlarıyla birlikte heyecan dozu arttı. Dizinin son bölümünde e Aslı, abisi Cem’in ölümüyle yeni bir viraja doğru ilerledi. Bu kararının neticesinde Ferhat’ı terk etme noktasına gelen Aslı, eski günlerine dönebilmek için bir adım attı. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünde neler olacak? Aslı ve Ferhat boşanacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Aslı'nın hamile olduğunu öğrenen Ferhat, şaşkına dönüyor! Ferhat, Aslı'dan uzak durma düşüncesi hakkında Yiğit ile hararetli bir tartışma içerisindedir. Yiğit, Ferhat'ın yanlış düşündüğünü ve canından çok sevdiği Aslı'yı hiçbir şekilde bırakmaması gerektiğini keskin bir dille ifade eder.
Rahatsızlanan Aslı'yı hızlıca hastaneye getiren Ferhat'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Aslı'nın bayılmasının sebebini doktordan duyan Ferhat, ne diyeceğini bilemez ve şaşkına döner. Siyah Beyaz Aşk, heyecanla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün