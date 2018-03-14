Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanına hamilelik haberi damga vurdu

12 Mart Pazartesi günü yaşanan gelişmeleriyle hafızalara kazınan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, yeni ipuçlarıyla birlikte heyecan dozu arttı. Dizinin son bölümünde e Aslı, abisi Cem’in ölümüyle yeni bir viraja doğru ilerledi. Bu kararının neticesinde Ferhat’ı terk etme noktasına gelen Aslı, eski günlerine dönebilmek için bir adım attı. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünde neler olacak? Aslı ve Ferhat boşanacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve detaylar!

Aslı'nın hamile olduğunu öğrenen Ferhat, şaşkına dönüyor! Ferhat, Aslı'dan uzak durma düşüncesi hakkında Yiğit ile hararetli bir tartışma içerisindedir. Yiğit, Ferhat'ın yanlış düşündüğünü ve canından çok sevdiği Aslı'yı hiçbir şekilde bırakmaması gerektiğini keskin bir dille ifade eder.



Rahatsızlanan Aslı'yı hızlıca hastaneye getiren Ferhat'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Aslı'nın bayılmasının sebebini doktordan duyan Ferhat, ne diyeceğini bilemez ve şaşkına döner. Siyah Beyaz Aşk, heyecanla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!