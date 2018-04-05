Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Kanal D ekranlarının romantik ve entrika sahneleriyle sosyal medyaya da damga vuran yapımı Siyah Beyaz Aşk’ın 25. bölümünde uğradığı saldırı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 25. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. 9 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 25. bölümünde Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat ile Aslı, kendi yollarını çiziyor! Öte yandan uzun süredir beklenen Ferhat- Cüneyt karşılaşması yaşanıyor. Peki Yiğit yaşam mücadelesini kazanacak mı? Fragmanda Cüneyt’e silah çeken Ferhat, onu öldürecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünde ilk görüntüler!
Yiğit, düzenlediği operasyondan sonra Namık Emirhan'ın birlikte çalıştığı kaçakçıların hedefi haline gelir. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve hayati tehlikesi devam eder. Ferhat, kardeşinin gözleri önünde vurulması karşısıdna deliye döner ve ne yapacağını bilemez. Kardeşinin intikamını almak için kolları sıvamaya hazırdır.
Öte yandan Ferhat, Aslı ve karnındaki bebeğini de düşünmeye başlamıştır. Kendi ailesini güvende tutmak için yollarını ayırmaya karar verir. Yiğit'in eşi Suna'nın da önerisi aynı olur. Ferhat, Cüneyt'in karşısına çıkar ve uzun bir zamandır beklenen yüzleşme için harekete geçer.
Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle