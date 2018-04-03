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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.04.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde vurulan Yiğit öldü mü?

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde vurulan Yiğit öldü mü?

Siyah Beyaz Aşk’ın 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Aslı, bebeğini aldırmadığını itiraf etti ve Ferhat’ı kaybetmemek için önemli bir adım attı. Siyah Beyaz Aşk son bölüm finaline ise silahlı saldırı damga vurdu. Yiğit, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Peki yeni bölümde olacak? Yiğit ölecek mi? Bu sorulara yanıt arayan izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının iddialı pazartesi dizisi Siyah Beyaz Aşk son bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Olaylı final sahnesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Aralarındaki engelleri kaldırmak için önemli adım atan Aslı, Ferhat’a bebeği aldıramadığını söyledi. Bu itiraf sonrası Ferhat, Aslı'nın attığı adıma karşılık verdi. Ancak her şeyin güzel gitmeye başladığı esnada Yiğit silahlı adamların saldırısına uğradı. Yiğit'in vurulduğu anlarda yanında bulunan Ferhat, büyük bir şok yaşadı.

 Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aslı ile Ferhat’ın boşanma kararı, hamilelik haberi sonrası yeniden tartışıldı. Aslı, Ferhat’ın iyi bir baba olmayacağını düşüncesiyle oturduğu masadan sürpriz bir kararla kalktı. Aslı, bebeğini aldırdığını düşünen Ferhat, tüm yaşananların kendisi yüzünden olduğunu düşündü. Aslı ise son anda vazgeçti ve bebeğini aldırdı.
Ferhat’tan boşandıktan sonra bebeğini tek başına büyütmeyi planlayan Aslı, gizli gerçeği itiraf etti. Ferhat, Aslı’nın bu planı karşısında çılgına döndü. Aslı’nın amacını sorgulamaya başlayan Ferhat, kendisinden ne istediğini söyledi. Aslı’nın ise cevabı çok netti. Sadece Ferhat’ı isteyen Aslı, mutlu bir evlilikten başka bir şey istemiyordu.

Aslı’nın attığı adıma karşılık veren Ferhat, bebekleri hakkında hayal kurmaya başladı. İkili, eski günlerine dönmeye çalışırlarken, boşanma kararından da vazgeçtiler. Bu haber başta Yiğit ve Suna olmak üzere herkesi mutlu etti. Aslı ile Ferhat, Yiğit ve Suna’yı ziyarete gitti. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Yiğit, herkesin şok olmasına neden oldu. Yiğit’in vereceği ölüm kalım savaşın akıbeti önümüzdeki hafta belli olacak.

 

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