Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masal bitti mi?
Kanal D dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın dün akşam yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Özge’nin Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde evden ayrılma kararından vazgeçmedi. Peki masal gerçekten bitti mi? Ferhat ve Aslı ayrılacak mı? Bu soru işaretlerine yanıt bekleyen izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ferhat’ın itirafı Siyah Beyaz Aşk’taki dengeleri bir kez daha değiştirdi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Aslı, ne diyeceğini bilemez ve evi terk etmeye kalkıştı. Ferhat ise Aslı’yı kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Aslı ve bebeğiyle mutlu bir hayatı düşleyen Ferhat, bu ayrılık kararı karşısında zor bir duruma düştü. Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde Aslı ile aşk masallarını sürdürmek isteyen Ferhat’ta pes etti. İkilinin akıbeti 7 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 29. bölümünde netlik kazanacak.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar.
Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.
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