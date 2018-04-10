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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
10.04.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat'ın kızı mı var?

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat'ın kızı mı var?

Kanal D ekranların heyecan dozu yüksek dizisi Siyah Beyaz Aşk, dün akşam yayınlanan son bölümün finaliyle şok etkisi yarattı. Teyzesi Aslı’nın hayatını karartmaya kararlı olan Jülide, Siyah Beyaz Aşk 25. bölüm finalinde herkesi şok eden bir açıklamada bulunarak Ferhat'ın bir kızı olduğunu söyledi. Bu iddianın doğru olup olmadığını merak eden izleyiciler yeni bölümü araştırıyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Uğradığı saldırı sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan Yiğit’in durumunun an be an takip edildiği Siyah Beyaz Aşk 25. bölümüne Ferhat- Cüneyt yüzleşmesi damga vurdu. Yiğit’in başına gelen olay, Ferhat’ın hayatını tekrar sorgulamasına sebep oldu. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt, gemileri yakarak Ferhat’ın karşısına çıktı. Finale ise Ferhat ile ilgili bir iddia damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ferhat'ın gerçekten bir kızı mı var? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler, fragmanı sorguluyor.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit’in ölüm kalım savaşı devam ederken, Ferhat hayatına dair yeni kararlar aldı. Bu olay ondan dönüm noktası oldu.Aslı ve bebeğini de düşünen Ferhat, her şeyi arkasında bırakmaya hazırdı. Öte yandan Namık ve Azad’ın yüzleşmesi yeni bir ortaklığı getirdi, Cüneyt’in alacağı bir karar Namık’ı ters köşeye yatıracaktır. Cüneyt planını ustalıkla uygularken, sebep olacağı olayların henüz farkında değildi.

Teyzesi Aslı’nın hayatını karartmaya kararlı olan Jülide, Ferhat’la ilgili öyle bir gerçeğe ulaştı ki konaktaki herkesin kaderinin yeniden yazılması an meselesiydi. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt gemileri yaktı. Artık ortaya çıkmanın vakti gelmişti. Onun eve gelişi ise Aslı- Ferhat aşkını yeni bir sınava mahkum edecekti.

 

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