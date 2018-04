Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat'ın kızı mı var?

Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümü ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Uğradığı saldırı sonrasında apar topar hastaneye kaldırılan Yiğit’in durumunun an be an takip edildiği Siyah Beyaz Aşk 25. bölümüne Ferhat- Cüneyt yüzleşmesi damga vurdu. Yiğit’in başına gelen olay, Ferhat’ın hayatını tekrar sorgulamasına sebep oldu. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt, gemileri yakarak Ferhat’ın karşısına çıktı. Finale ise Ferhat ile ilgili bir iddia damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ferhat'ın gerçekten bir kızı mı var? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler, fragmanı sorguluyor.



Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yiğit’in ölüm kalım savaşı devam ederken, Ferhat hayatına dair yeni kararlar aldı. Bu olay ondan dönüm noktası oldu.Aslı ve bebeğini de düşünen Ferhat, her şeyi arkasında bırakmaya hazırdı. Öte yandan Namık ve Azad’ın yüzleşmesi yeni bir ortaklığı getirdi, Cüneyt’in alacağı bir karar Namık’ı ters köşeye yatıracaktır. Cüneyt planını ustalıkla uygularken, sebep olacağı olayların henüz farkında değildi.

Teyzesi Aslı’nın hayatını karartmaya kararlı olan Jülide, Ferhat’la ilgili öyle bir gerçeğe ulaştı ki konaktaki herkesin kaderinin yeniden yazılması an meselesiydi. Namık’tan yana istediği desteği bulamayan Cüneyt gemileri yaktı. Artık ortaya çıkmanın vakti gelmişti. Onun eve gelişi ise Aslı- Ferhat aşkını yeni bir sınava mahkum edecekti.