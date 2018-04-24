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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat öldürülecek mi?

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat öldürülecek mi?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk’ın son bölüm finalinde Ferhat, Aslı’ya Özge’nin kendi kızı olduğunu söyledi. Finale ise Namık’ın ‘öldürün’ emri damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk 27.  bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde Ferhat, Özge sırrını Aslı’dan saklıyor olmanın ağırlığı altında giderek ezildi. Aşklarında böyle bir sırrın olmasını istemeyen Ferhat, finalde Aslı’ya her şeyi itiraf ederken; Namık kendisine gelen telefon üzerine ekran karşısındakileri şok eden bir emir verdi. Yusuf’un Savcı’ya her şeyi anlatacağını öğrenen Namık, her ikisinin de öldürülmesini istedi ancak buluşma yerine Ferhat'ın gitmesi ters köşe yaptı. Peki Namık’ın verdiği emir uygulanacak mı? Savcı Yiğit yerine yanlışlıkla Ferhat mı öldürülecek? Tüm bu soru işaretleri önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Peki Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.

Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.

Aslı ile Ferhat arasında beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ferhat, Aslı’nın ne yaparsa onu terk edeceğini merak eder. Aslı, bu konuda oldukça nettir ve Ferhat’ın yalan söylemesi ilişkilerinin sonu olacağını söyler. Ferhat, ne yapacağını bilemez. Özge’nin kendi kızı olduğunu açıklaması, onun en büyük sınavı olacaktır. Aslı, Ferhat’ın kendisinden hiçbir şey saklamamasını ister. Üstelik Aslı, Ferhat ile Vildan arasında yaşananları merak eder. Ferhat, bu kez köşeye sıkıştığını anlamıştır ve gizli gerçeği açıklama noktasına gelmiştir.

 

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