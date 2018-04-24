Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat öldürülecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde Ferhat, Özge sırrını Aslı’dan saklıyor olmanın ağırlığı altında giderek ezildi. Aşklarında böyle bir sırrın olmasını istemeyen Ferhat, finalde Aslı’ya her şeyi itiraf ederken; Namık kendisine gelen telefon üzerine ekran karşısındakileri şok eden bir emir verdi. Yusuf’un Savcı’ya her şeyi anlatacağını öğrenen Namık, her ikisinin de öldürülmesini istedi ancak buluşma yerine Ferhat'ın gitmesi ters köşe yaptı. Peki Namık’ın verdiği emir uygulanacak mı? Savcı Yiğit yerine yanlışlıkla Ferhat mı öldürülecek? Tüm bu soru işaretleri önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Peki Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.

Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.

Aslı ile Ferhat arasında beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ferhat, Aslı’nın ne yaparsa onu terk edeceğini merak eder. Aslı, bu konuda oldukça nettir ve Ferhat’ın yalan söylemesi ilişkilerinin sonu olacağını söyler. Ferhat, ne yapacağını bilemez. Özge’nin kendi kızı olduğunu açıklaması, onun en büyük sınavı olacaktır. Aslı, Ferhat’ın kendisinden hiçbir şey saklamamasını ister. Üstelik Aslı, Ferhat ile Vildan arasında yaşananları merak eder. Ferhat, bu kez köşeye sıkıştığını anlamıştır ve gizli gerçeği açıklama noktasına gelmiştir.