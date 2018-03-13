Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Boşanacaklar mı?

Çarpıcı sahneleriyle sık sık sosyal medyaya da konu olan Siyah Beyaz Aşk yine çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Aslı’nın katil olmaktan son anda kurtulduğu Siyah Beyaz Aşk’ın 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Aslı, abisi Cem’in ölümüyle yeni bir viraja doğru ilerledi. Artık tek başına kaldığını ve kritik bir karar alacağının farkındadır Bu kararının neticesinde Ferhat’ı terk etme noktasına gelen Aslı, eski günlerine dönebilmek için bir adım attı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Siyah Beyaz Aşk 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cem’in ölümü, Aslı’nın hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep olur. Zira Aslı, hayatına artık eskisi gibi bakmamaktadır. Aynada gördüğü suretin değişmesi, tedirginliğini arttırır. Ferhat’ın problemlerinin farkında olan Aslı, onu tedavi etmeye çalışsa da asıl etkilenin kendisi olduğunu anlar. Tehlikeden uzak hayatına özlem duyan Aslı, şimdiki hayatını oluşturan her şeyi arkasında bırakma noktasına gelir.
Aslı’nın bu kararı Ferhat’ı büyük bir ikilemde bırakır. Cem’in ölmeden önce ayrılmalarını istemesiyle, boşanma kararı alan Ferhat daha sonra Aslı’ya olan aşkından bu kararından vazgeçmişti. Cem öldükten sonra ona karşı sorumluluk hisseden Ferhat, Aslı’nın ayrılma kararıyla ne yapacağını bilemez. Aslı’nın tehlikenin içinde yaşaması ve özellikle Namık Emirhan’ın onu hedef aldığını bilen Ferhat, duygularına engel olmaya çalışacaktır.
Öte yandan Aslı, abisinin katilinin Cüneyt olduğunu düşünür. Eksik parçaları kafasında birleştiren Aslı, intikam için ilk adımı atar. Bu atılan ilk adım, gizli kalmış gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkaracaktır.
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