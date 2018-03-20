Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aslı bebeğini aldırdı mı?

Siyah Beyaz Aşk’ın 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüne bebek haberi damga vurdu. Ferhat’la boşanma kararı aldıktan sonra trafik kazası geçiren Aslı hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme çifte hiç beklemedik bir durumun ortaya çıkmasını sağladı. Hamile olduğunu öğrenen Aslı ve Ferhat yeni bir karar aşamasına geldi. Siyah Beyaz Aşk son bölümüne ise Aslı’nın bebeği aldırmak için harekete geçmesi damga vurdu. Aslı’nın kürtaj masasına yattığı anlar nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Aslı- Ferhat çiftinin bebeğinin akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Ferhat, Aslı'dan uzak durma düşüncesi hakkında Yiğit ile hararetli bir tartışma içerisindedir. Yiğit, Ferhat'ın yanlış düşündüğünü ve canından çok sevdiği Aslı'yı hiçbir şekilde bırakmaması gerektiğini keskin bir dille ifade eder. Abisi Cem'in ölümüyle hayatına dair yeni kararlar alan Aslı, Ferhat ile boşanma noktasına gelir. İkilinin birbirlerine olan büyük aşkı, bu kez engelleri üstesinden gelememektedir.
Rahatsızlanan Aslı'yı hızlıca hastaneye getiren Ferhat'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Aslı'nın bayılmasının sebebini doktordan duyan Ferhat, ne diyeceğini bilemez ve şaşkına döner. Aslı'nın hamilelik haberi ise her şeyin yeniden değerlendirilmesine yol açacaktır.
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