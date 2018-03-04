Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aslı ve Ferhat'ın yolları ayrılacak mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ın 20. yeni bölümü için geri sayım başladı. Dizinin yayınlanan son bölümüne Cem'in hayatını kaybetmesi damgasını vurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni bölümde meydana gelecek olayları merak eden izleyiciler, Siyah Beyaz Aşk'ın 20. yeni bölüm fragmanını sorguluyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları ve yeni bölümde olacak bazı gelişmelerden detaylar...
SİYAH BEYAZ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANLARI
Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın olduğu Siyah Beyaz Aşk'ın yayınlanan 20. Bölüm fragmanlarında; Ferhat'la karşılaştığı günden beri silah sesleri kulağından gitmeyen Aslı, giderek bu yaşama ait olmadığını fark ediyor. Kendindeki değişimin farkına varan Aslı, Ferhat'tan önceki hayatını gözünün önüne getiriyor ve şuan yaptıkları karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ferhat'ın tehlikeli dünyasında giderek ona benzemeye başlayan Aslı ne yapacak?
Yiğit, Ferhat hakkındaki tüm gerçeği öğrenmiştir. Yeter'in itiraflarıyla büyük gerçek ortaya çıkmıştır. Ferhat'ın gerçek babasının kimliğini artık Yiğit'te bilmektedir ve Ferhat'a söylemek üzeredir. Abisinin ölümüyle yıkılan Aslı, yaşadığı acıyla intikam almak istemektedir. Bu kez silahın karşısında değil, tetiği tutan taraftadır.
Ferhat, söyleyemediği duygu dolu sözlerini Aslı uyurken söylüyor! Ferhat, Aslı'nın uyuduğu sırada içindeki güzel duyguları ortaya çıkıyor. Sert mizacının yanında, içinde taşığıdı aşk dolu duygularını saklamaktan yorulmuştur artık.
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyicisiyle buluşacak...
SİYAH BEYAZ AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Cüneyt tarafından vurulan Cem, apar topar ameliyata alınır. Ameliyatı üstlenen Aslı, en zor sınavını verir. Abisi Cem’i kurtarabilmek için her şeyi denemeye hazır olan Aslı ile Ferhat, bunun sorumlularının da peşine düşmeye hazırlanırlar.
Aslı küçük babam dediği Cem’i kurtarabilecek mi? Üstelik Cem’in ölmesini isteyen sadece Cüneyt değildir. Yeter, Namık’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklanır. Yiğit, ‘’Yeter Hanım’’ dediği annesini sorgularken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze kalır. Bu gerçek karşısında Yiğit ne yapacak?
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