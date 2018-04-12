Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayında! Ferhat katil mi olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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12.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayında! Ferhat katil mi olacak?

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayında! Ferhat katil mi olacak?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Beyaz Aşk 26. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanındaki sahneler ardından Cüneyt’in akıbeti merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ferhat, Cüneyt’i öldürecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları!

Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ferhat ve Aslı, hayatlarındaki kötülükleri çıkartarak; yeni bir hayata başlangıç yapmak için birbirlerine söz vermiştir. Fakat Ferhat'ın Cüneyt ile karşı karşıya gelmesi, geçmişi yeniden ona hatırlatmıştır. Ferhat, yapılanları unutmamış ve Cüneyt'in cezasını çekmesini düşünmektedir. Diğer tarafta Aslı'ya verdiği söz, ellerini bağlamıştır. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 16 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vuruldu. Bu olay Ferhat’ı perişan etti ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırıldı. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrendi ve bu olaya karşı hazırlık yaptı. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.

Yiğit’in ölüm kalım savaşı devam ederken, Ferhat hayatına dair yeni kararlar aldı. Bu olay ondan dönüm noktası oldu. Aslı ve bebeğini de düşünen Ferhat, her şeyi arkasında bırakmaya hazırdı. Üstelik bu haber Aslı’nın ilişkilerinin ilk gününden itibaren duymayı beklediği durumdu. Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam etti. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrendi. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirdi

Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini aldı. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek istedi. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu aldı.

 

 

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