Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayında! Ferhat katil mi olacak?
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Beyaz Aşk 26. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanındaki sahneler ardından Cüneyt’in akıbeti merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Ferhat, Cüneyt’i öldürecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları!
Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ferhat ve Aslı, hayatlarındaki kötülükleri çıkartarak; yeni bir hayata başlangıç yapmak için birbirlerine söz vermiştir. Fakat Ferhat'ın Cüneyt ile karşı karşıya gelmesi, geçmişi yeniden ona hatırlatmıştır. Ferhat, yapılanları unutmamış ve Cüneyt'in cezasını çekmesini düşünmektedir. Diğer tarafta Aslı'ya verdiği söz, ellerini bağlamıştır. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 16 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vuruldu. Bu olay Ferhat’ı perişan etti ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırıldı. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrendi ve bu olaya karşı hazırlık yaptı. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.
Yiğit’in ölüm kalım savaşı devam ederken, Ferhat hayatına dair yeni kararlar aldı. Bu olay ondan dönüm noktası oldu. Aslı ve bebeğini de düşünen Ferhat, her şeyi arkasında bırakmaya hazırdı. Üstelik bu haber Aslı’nın ilişkilerinin ilk gününden itibaren duymayı beklediği durumdu. Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam etti. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrendi. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirdi
Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini aldı. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek istedi. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu aldı.
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