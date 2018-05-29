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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.05.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk son bölümüyle final yaptı – Siyah Beyaz Aşk finalinde neler oldu?

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Siyah Beyaz Aşk son bölümüyle final yaptı – Siyah Beyaz Aşk finalinde neler oldu?

Kanal D ekranlarına damga vuran pazartesi dizisi Siyah Beyaz Aşk dün akşam final bölümüyle son kez ekranlara geldi. 28 Mayıs tarihli Siyah Beyaz Aşk 32. bölümünde Aslı'nın yaşam mücadelesi Ferhat'ı yeni planlar yapmaya yöneltti. Peki er şey Aslı ve Ferhat için yolunda gitti mi? Namık Emirhan’ın son hamlesi ne oldu. İşte Siyah Beyaz Aşk final bölümünde yaşananlar!

Siyah Beyaz Aşk macerası dün akşam nefes kesen bir bölümle sona erdi. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner ve Arzu Gamze Kılınç'ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk 32. bölümüyle final yaptı. Jülide tarafından terk edilen Aslı’nın yaşam mücadelesi ve Namık Emirhan’ın alevler arasındaki görüntüleri finalin en dikkat çeken sahnesi oldu. Peki Siyah Beyaz Aşk final bölümünde başka neler yaşandı? İşte detaylar!

FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 32. Bölümde Aslı ile Ferhat’ın düğünü yapılıyor; Namık Emirhan beklenmedik bir hamlede bulunuyor! Aslı’dan intikam almak için onu ölüme terk eden Jülide, Namık Emirhan’dan kaçmayı başaramaz. Ferhat, Cüneyt’in tutuklanmasına vesile olduktan sonra Aslı’yı kurtarmak için yaşadığı eve gider. Aslı ve bebeğinin yaşam tehlikesi devam ederken Ferhat, yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Aslı’ya karşı büyük bir haksızlık yaptığını düşünen Ferhat, yeni bir başlangıç yapmanın hayalini kurar.

Aslı ve bebeği, verdikleri yaşam savaşını kazanmayı başarırlar. Ferhat, Aslı ile geçmişlerindeki eksiklikleri kapatmanın planlarını yapar. Aslı’ya hazırladığı akşam yemeğinde sürpriz bir evlenme teklifi yapar. Aslı, Ferhat ile atlattıkları tüm engellerden sonra artık mutlu bir hayata sahip olmak istemektedir. Ferhat’ın teklifini kabul eder ve tüm sevdiklerinin eşlik ettiği düğün merasimi gerçekleşir.

Hastalığı giderek ilerleyen Yeter’in ise son bir planı vardır. Artık kendisinden vazgeçen Yeter, oğullarının kendisini kabul etmesi için mücadele etmeye karar vermiştir. Namık Emirhan’ın hayatlarından tamamen çıkmasını isteyen Yeter, oğullarıyla ortak bir plan yapar. Namık Emirhan ise bambaşka bir tuzak planlamıştır. Kimsenin beklemediği bu olay, Namık Emirhan’ın sonu olur.

'ASLI'YI ÇOK SEVDİM'

Dizinin Aslı'sı Birce Akalay 'Siyah Beyaz Aşk'a Instagram hesabında yayınladığı mesajla veda etti:

"Siyah Beyaz Aşk 10 aydır devam eden bir şahane serüvendi. Aslı’yı çok sevdim,hikayenin içinde her ne kadar zaman zaman onu bulmakta zorlansamda,bu yolculukta onu elimden geldiğince bırakmadım ve iyi davrandım.
Bu zaman zarfında ilk ve en büyük teşekkürümü canım İbo’ma etmek istiyorum.Çünkü ne zaman düşse içimden bir yaprak önce o tuttu elimden.Her anımız son güne kadar çok keyifliydi.İyi ki varsın.
Sonra bu hikayede hepimizden çok daha uzun saatler sette tüm varlığıyla çalışan yönetmenlerimiz ve emekçi arkadaşlarıma, birlikte oynamaktan onur ve gurur duyduğum oyuncu büyüklerim ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.Takım olduğumuzu hep hissettim ve bu emeği sizinle paylaşmak harikaydı.
...
Zaman zaman aşırılıklarına kızdığım bazı arkadaşlar ve durumlar olsa da bizi son bölüme kadar izleyen ve sahiplenen güzelim seyircimize ve fandoma da kucak dolusu sevgiler ve bin teşekkür.
Sevginiz bize hep iyi gelecektir.
...
Yolun başına dönersek,hikayesine ruh üfleyebileceğime inanıp bana emanet eden canım Eylem Canpolat, Sema Ergenekon sizinle yeniden buluşmak kader değildi.İyi ki varsınız.
...
ve bizleri birbirimizle ve bu hikayeyle buluşturan sevgili yapımcılarımız Lale Eren,Ayşe Durmaz ve Emel Sakarya’ya ve beraberinde Kanal D ailesine teşekkürü borç bilirim.
...
Hayat herkesin gönlüne göre aksın..
Sevgiyle.."

 

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