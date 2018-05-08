Siyah Beyaz Aşk son bölümde korkunç kaza! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Ferhat ve Aslı çiftinin bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği Siyah Beyaz Aşk son bölüm finaline Namık Emirhan’ın tutuklanması ve bindiği polis aracının kaza geçirmesi damga vurdu. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde neler olacak? Namık Emirhan ölecek mi?
Siyah Beyaz Aşk dizisi dün akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Siyah Beyaz Aşk son bölümünde; Ferhat, Namık Emirhan ile ilgili gizli kalan sırları da öğrendi. Yiğit'le hararetle bir konuşmanın ardından Ferhat, Namık'ın karşısına çıktı. Berber Necdet yani Ferhat'ın babasının ölümünün ardındaki tüm sır perdesi aralandı. Finalde Savcı Yiğit, Ferhat karşı karşıya gelirken; polisler tarafından tutuklanan Namık Emirhan’ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Namık Emirhan’ın akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla Siyah Beyaz Aşk 30. bölüm fragmanını sorguluyor.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
Aslı ve Ferhat ayrılmaları yönünde yeniden kesin karar alsalar da bu söylenildiği kadar kolay olmayacaktır. Hem Aslı hem Ferhat birbirlerinden uzaklaşmak istelerde bunu başaramazlar. Aslı, karnında taşıdığı çocuğun cinsiyetini öğrenir ve müjdeli haberi Ferhat'a vermek için yeniden buluşurlar. Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.
Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.
Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.
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